Директор «Реала Сосьедад» — о чемпионстве: ничего не исключаем, но пока что только ноябрь

Директор «Реала Сосьедад» Роберто Олабе высказался о перспективах команды в чемпионате Испании сезона-2021/2022.



— Может ли «Реал Сосьедад» побороться за победу в Примере?



— Для нас вызов — продолжать играть так, как сейчас и быть признанными за рубежом. Мы ничего не исключаем, но понимаем, что пока что только ноябрь. Вторая часть сезона является самой важной.



Не думаю, что мы должны снижать свои амбиции, при этом необходимо продолжать показывать свою лучшую игру и совершенствоваться. Клуб хочет на постоянной основе участвовать в еврокубках. Это второй сезон, когда мы играем в европейских турнирах, но все хотят большего, как тренер, так и ребята. У нас есть здоровые амбиции, чтобы продолжать расти», — цитирует Олабе Marca.



В нынешнем розыгрыше испанской Примере «Реал Сосьедад» после 13 сыгранных туров занимает 1-е место в турнирной таблице с 28 очками в активе.