Глава Примеры Тебас: Фати не уступает Мбаппе или даже лучше него
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Глава испанской Примеры Хавьер Тебас высказался о нападающем «Барселоны» Ансу Фати и форварде «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.
«Нам всегда нравится придавать большое значение тому, что происходит за пределами Испании.
У нас есть Ансу Фати, у которого, к сожалению, были травмы, но он смог показать, что не уступает Мбаппе или даже лучше него», — цитирует Тебаса AS.
Фати играет за основную команду «Барселоны» с 2019 года. В нынешнем сезоне 19-летний форвард принял участие в пяти матчах испанской Примеры, забил три гола и отдал один ассист.
Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В этом сезоне француз забил шесть голов и сделал шесть результативных передач в 12 матчах Лиги 1.
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