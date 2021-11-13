Георгий Джикия: возможно, что я завтра буду капитаном. Почему бы и нет?

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал о готовности к матчу квалификации ЧМ-2022 со сборной Хорватии, который состоится завтра, 14 ноября. По всей видимости, Джикия будет капитаном сборной России. Он пришёл на пресс-конференцию вместе с главным тренером команды Валерием Карпиным.



«Возможно, что я завтра буду капитаном. У меня есть опыт. Почему бы и нет? Но это не ко мне вопрос. Был дискомфорт, поэтому решили, что буду готовиться к Хорватии. Сейчас всё хорошо, готов завтра играть на 100%», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Сборная России лидирует в турнирной таблице группы H квалификации ЧМ-2022. Россияне набрали 22 очка. 2-е место занимает Хорватия, у которой 20 очков. Россию в матче с Хорватией устроит победа или ничья. Команда, занявшая 1-е место в группе, напрямую попадёт на чемпионат мира 2022 года. 2-я команда из группы отправится в стыковые матчи.

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