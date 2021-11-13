Джикия высказался о силе сборной Хорватии

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2022 с командой Хорватии. Он состоится завтра, 14 ноября.



«Смотрели сильные стороны, как Хорватия проводит атаки. Стоит отмечать не фамилии тех, кто за них играет, а всю команду. Хороший, сильный соперник. Очень квалифицированный, поэтому выделим всю команду.



Слова хорватов комментировать не буду. Это их право. У нас хороший настрой, все хорошо готовы. Будем показывать всё на поле без всяких громких слов. Все прекрасно понимают, что это очень важная игра, что разыгрывается прямая путёвка. Вот и весь настрой», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Сборная России лидирует в турнирной таблице группы H квалификации ЧМ-2022. Россияне набрали 22 очка. 2-е место занимает Хорватия, у которой 20 очков. Россию в матче с Хорватией устроит победа или ничья. Команда, занявшая 1-е место в группе, напрямую попадёт на чемпионат мира 2022 года. 2-я команда из группы отправится в стыковые матчи.

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