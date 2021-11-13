Карпин: давайте у Хорватии спросим: хотели бы они с нами поменяться местами?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о турнирном положении в группе H перед заключительным матчем отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Хорватии.

«Проблематичнее было бы, если бы нас устраивала только победа. А здесь нас устраивает ещё и ничья. Давайте у Хорватии спросим: хотели бы они с нами поменяться местами?

Подготовка к Хорватии такая же. Представляем, как они будут играть. Могут и 4-3-3 сыграть, могут 4-4-2 ромбом, как играли в Москве. Но сейчас было легче, чем перед игрой в Москве. Тогда мы познакомились за два дня до матча. Сейчас мы уже знакомы, требования многие футболисты знают. С этой точки зрения намного легче», — сказал Карпин на пресс-конференции.