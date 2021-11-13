Валерий Карпин: расслабона нет. Шутить нельзя, что ли?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об обстановке в команде перед матчем квалификации ЧМ-2022 со сборной Хорватии. Встреча состоится завтра, 14 ноября.



«Футболисты не изменились. Расслабона нет. Шутить нельзя, что ли? Надо сидеть в номере и уставиться в стену, чтобы настроиться? Напряжение есть, оно будет, завтра оно проявится. На сегодняшний день готовимся так же, как и к остальным играм», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России лидирует в турнирной таблице группы H квалификации ЧМ-2022. Россияне набрали 22 очка. 2-е место занимает Хорватия, у которой 20 очков. Россию в матче с Хорватией устроит победа или ничья. Команда, занявшая 1-е место в группе, напрямую попадёт на чемпионат мира 2022 года. 2-я команда из группы отправится в стыковые матчи.