Валерий Карпин: расслабона нет. Шутить нельзя, что ли?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об обстановке в команде перед матчем квалификации ЧМ-2022 со сборной Хорватии. Встреча состоится завтра, 14 ноября.
«Футболисты не изменились. Расслабона нет. Шутить нельзя, что ли? Надо сидеть в номере и уставиться в стену, чтобы настроиться? Напряжение есть, оно будет, завтра оно проявится. На сегодняшний день готовимся так же, как и к остальным играм», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сборная России лидирует в турнирной таблице группы H квалификации ЧМ-2022. Россияне набрали 22 очка. 2-е место занимает Хорватия, у которой 20 очков. Россию в матче с Хорватией устроит победа или ничья. Команда, занявшая 1-е место в группе, напрямую попадёт на чемпионат мира 2022 года. 2-я команда из группы отправится в стыковые матчи.
- 13 ноября 2021
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