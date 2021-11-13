«Валенсия» хочет купить нападающего «Вулверхэмптона» Траоре
Поделиться
Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 25-летнего форварда заинтересована «Валенсия», сообщает в «Твиттере» журналист Экрем Конюр.
По информации источника, испанский клуб хочет подписать Траоре во время зимнего трансферного окна. «Вулверхэмптон» же рассчитывает продлить контракт с форвардом на три года.
Траоре перешёл в «Вулверхэмптон» из «Мидлсбро» в 2018 году. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 30 млн.
В нынешнем сезоне футболист принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги и результативными действиями не отметился. С 2020 года нападающий вызывается в сборную Испании.
Комментарии
- 13 ноября 2021
-
22:45
-
22:39
-
22:37
-
22:33
-
22:29
-
22:05
-
21:59
-
21:46
-
21:42
-
21:41
-
21:36
-
21:32
-
21:32
-
21:25
-
21:23
-
21:17
-
21:06
-
21:02
-
20:56
-
20:37
-
20:29
-
20:27
-
20:13
-
20:07
-
20:04
-
19:45
-
19:38
-
19:36
-
19:29
-
19:19
-
18:56
-
18:55
-
18:53
-
18:30
-
18:25
Партнерский контент