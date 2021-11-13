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«Валенсия» хочет купить нападающего «Вулверхэмптона» Траоре

«Валенсия» хочет купить нападающего «Вулверхэмптона» Траоре
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Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 25-летнего форварда заинтересована «Валенсия», сообщает в «Твиттере» журналист Экрем Конюр.

По информации источника, испанский клуб хочет подписать Траоре во время зимнего трансферного окна. «Вулверхэмптон» же рассчитывает продлить контракт с форвардом на три года.

Траоре перешёл в «Вулверхэмптон» из «Мидлсбро» в 2018 году. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 30 млн.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги и результативными действиями не отметился. С 2020 года нападающий вызывается в сборную Испании.

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