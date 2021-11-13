Кафу: Дани Алвес лучше меня, его опыт многое даст «Барселоне»

Бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Кафу прокомментировал возвращение Дани Алвеса в «Барселону».



«Дани лучше меня. Его опыт даст многое клубу. Несмотря на свой возраст, Алвес находится в прекрасной физической форме. Он даже может сыграть на чемпионате мира в Катаре. Это отличное приобретение для «Барселоны», — цитирует Кафу Agencia EFE.



Напомним, вчера, 12 ноября, пресс-служба сине-гранатовых объявила о переходе в команду 38-летнего бразильского защитника Дани Алвеса. Футболист перешёл в стан каталонцев на правах свободного агента.



В сентябре Алвес покинул бразильский «Сан-Паулу». Сам бразилец неоднократно говорил, что готов помочь «Барселоне». Алвес выступал за каталонцев с 2008 по 2016 год.

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