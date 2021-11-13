Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении полузащитника «Ювентуса»

«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении полузащитника «Ювентуса»
Комментарии

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах футболиста заинтересован «Тоттенхэм Хотспур», сообщает в «Твиттере» журналист Николо Скира.

По информации источника, спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи хочет видеть американца в клубе. Ранее именно он привёл Маккенни в «Ювентус».

23-летний полузащитник выступает за итальянский клуб с 2020 года, куда перешёл из «Шальке 04» за € 20,5 млн. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до июня 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 25 млн.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Уэстон Маккенни сыграл в девяти матчах и забил два гола.

Новость по теме
«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении нападающего «Брюгге»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021