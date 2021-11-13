«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении полузащитника «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах футболиста заинтересован «Тоттенхэм Хотспур», сообщает в «Твиттере» журналист Николо Скира.



По информации источника, спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи хочет видеть американца в клубе. Ранее именно он привёл Маккенни в «Ювентус».



23-летний полузащитник выступает за итальянский клуб с 2020 года, куда перешёл из «Шальке 04» за € 20,5 млн. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до июня 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 25 млн.



В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Уэстон Маккенни сыграл в девяти матчах и забил два гола.

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