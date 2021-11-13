Мбаппе оформил первый в карьере хет-трик за сборную Франции

В эти минуты в Париже на стадионе «Парк де Пренс» проходит матч квалификации ЧМ-2022. Во встрече 9-го тура группы D сборная Франции принимает команду Казахстана. После первого тайма французы ведут со счётом 3:0.



Все три мяча в составе хозяев забил форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Он отличился на 6, 12 и 32-й минутах. Это первый в карьере хет-трик Мбаппе в составе сборной Франции.



Если сборная Франции не упустит победу в матче с Казахстаном, то уже сегодня досрочно квалифицируется на чемпионат мира 2022 года. Французы наберут 15 очков за тур до конца. Они будут опережать сборную Финляндии на четыре очка и сборную Украины — на шесть очков.



В заключительном туре французы сыграют в гостях с Финляндией. Борьбу за место в стыковых матчах в этой группе продолжают Украина и Финляндия.