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Сборная Франции разгромила Казахстан со счётом 8:0 и оформила путёвку на ЧМ-2022

Сборная Франции разгромила Казахстан со счётом 8:0 и оформила путёвку на ЧМ-2022
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В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Франции разгромила Казахстан. Матч завершился со счётом 8:0. Французская команда оформила прямую путёвку в финальную часть турнира.

На 6-й минуте первый гол в матче забил нападающий Килиан Мбаппе. Карим Бензема сделал передачу в лицевую, откуда Тео Эрнандес отпасовал в центр штрафной на Мбаппе, который ударом в касание направил мяч в ближний угол ворот, поймав вратаря на противоходе. Спустя шесть минут Килиан оформил дубль, ещё через 20 минут — хет-трик. Во втором тайме дубль сделал Бензема. Ещё по голу забили Адриен Рабьо и Антуан Гризманн, реализовавший пенальти. Восьмой мяч забил Мбаппе, оформив покер.

Сборная Франции в семи матчах набрала 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы D. Казахстанская команда (3) — на последнем, пятом месте.

ЧМ-2022 - Европа. Группа D. 9-й тур
13 ноября 2021, суббота. 22:45 МСК
Франция
Окончен
8 : 0
Казахстан
1:0 Мбаппе – 6'   2:0 Мбаппе – 12'   3:0 Мбаппе – 32'   4:0 Бензема – 55'   5:0 Бензема – 59'   6:0 Рабьо – 75'   7:0 Гризманн – 84' (пен)   8:0 Мбаппе – 87'
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