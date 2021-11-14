Сборная Франции разгромила Казахстан со счётом 8:0 и оформила путёвку на ЧМ-2022

В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Франции разгромила Казахстан. Матч завершился со счётом 8:0. Французская команда оформила прямую путёвку в финальную часть турнира.
На 6-й минуте первый гол в матче забил нападающий Килиан Мбаппе. Карим Бензема сделал передачу в лицевую, откуда Тео Эрнандес отпасовал в центр штрафной на Мбаппе, который ударом в касание направил мяч в ближний угол ворот, поймав вратаря на противоходе. Спустя шесть минут Килиан оформил дубль, ещё через 20 минут — хет-трик. Во втором тайме дубль сделал Бензема. Ещё по голу забили Адриен Рабьо и Антуан Гризманн, реализовавший пенальти. Восьмой мяч забил Мбаппе, оформив покер.
Сборная Франции в семи матчах набрала 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы D. Казахстанская команда (3) — на последнем, пятом месте.
- 14 ноября 2021
-
00:59
-
00:41
-
00:41
-
00:35
-
00:35
-
00:26
-
00:16
- 13 ноября 2021
-
23:55
-
23:52
-
23:50
-
23:45
-
23:32
-
23:15
-
23:10
-
22:45
-
22:39
-
22:37
-
22:33
-
22:29
-
22:05
-
21:59
-
21:46
-
21:42
-
21:41
-
21:36
-
21:32
-
21:32
-
21:25
-
21:23
-
21:17
-
21:06
-
21:02
-
20:56
-
20:37
-
20:29