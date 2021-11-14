Бельгия обыграла Эстонию и завоевала путёвку на ЧМ-2022

В Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» завершился матч 9-го тура группы Е квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Бельгии принимала команду Эстонии.



Матч завершился убедительной победой хозяев — 3:1. На 11-й минуте Кристиан Бентеке открыл счёт и вывел бельгийцев вперёд. На 53-й минуте Янник Карраско удвоил преимущество своей команды, воспользовавшись передачей Бентеке.



На 70-й минуте Эрик Сорга сократил отставание гостей в счёте. Но уже через четыре минуты Торган Азар вновь увеличил отрыв и поставил точку в матче.



Сборная Бельгии упрочила лидерство в группе E, набрав 19 очков. Более того, бельгийцы гарантировали себе первое место за тур до конца, а вместе с ним завоевали путёвку в финальную часть ЧМ-2022. Сборная Эстонии, набрав четыре очка, занимает 4-е место в турнирной таблице.



Путь в квалификации ЧМ-2022 сборная Бельгии завершит гостевым матчем с Уэльсом, а Эстония отправится в гости к Чехии.