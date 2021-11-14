«Урал» ответил на слова Карпина, назвавшего матч с екатеринбуржцами важнейшим в карьере

Пресс-служба «Урала» прокомментировала слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что для него матч «Ростова» с екатеринбургской командой (1:0) в сезоне-2017/2018 был важнее, чем предстоящая игра с Хорватией.
«Помним ту битву. Но в этот раз всей душой будем болеть за Валерия Георгиевича», — говорится в сообщении екатеринбуржцев в «Твиттере».
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией. «Ощущения, как и перед любым важным матчем. Не думаю, что испытаю что-то новое. Это не самый важный матч в моей карьере. Самый важный матч — «Ростов» — «Урал», когда мы играли стыковые матчи за право остаться в РПЛ. Вот это был важный матч. А здесь, даже если что-то завтра пойдет не так, есть второй шанс — выйти через стыковые матчи», — сказал специалист.
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