Хорватия — Россия: где и во сколько смотреть прямую трансляцию отборочного матча ЧМ-2022

В матче заключительного 10-го тура группового этапа квалификации на чемпионат мира – 2022 сборная Хорватии встретится со сборной России. Игра состоится сегодня, 14 ноября, на стадионе «Полюд» в Сплите. Матч начнётся в 17:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры, которую можно будет посмотреть на Первом канале.

На матче Хорватии с Россией будет работать бригада арбитров из Нидерландов, которую возглавит Данни Маккели. Помогать ему будут ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери – Деннис Хиглер.

Напомним, сборная России занимает первое место в группе H, набрав 22 очка за 9 матчей. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (20).