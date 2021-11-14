Хорватия — Россия: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022 начнётся в 17:00

Сегодня, 14 ноября, в матче заключительного 10-го тура групповой стадии отбора на чемпионат мира – 2022 сборная Хорватии встретится с национальной командой России. Игра состоится на стадионе «Полюд» в Сплите. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия – Россия. В прямом эфире игру можно будет посмотреть на Первом канале.

Матч обслужит бригада арбитров из Нидерландов, которую возглавит Данни Маккели. Помогать ему будут ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери – Деннис Хиглер. За VAR будут отвечать Пол ван Букель и его помощник Клай Руперти.

Напомним, сборная России занимает первое место в группе H, набрав 22 очка за 9 матчей. Ближайшим преследователем россиян является именно Хорватия (20). Команды разыграют между собой прямую путёвку на ЧМ, которую получит победитель группы.

Видео приезда сборной России на стадион в Сплите