«Мы сделали это стильно». Дешам прокомментировал выход сборной Франции на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал выход команды в финальную стадию чемпионата мира 2022 года.



«Целью было пройти отбор, но вдобавок ко всему мы сделали это стильно. Вы могли видеть, какое удовольствие игроки получали от взаимодействия на поле. Каждый получил свой кусок пирога», — приводит слова Дешама пресс-служба УЕФА.



Накануне сборная Франции разгромила национальную команду Казахстана в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со счётом 8:0. В заключительном туре французская сборная сыграет в гостях с Финляндией.



Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции.

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