Хорватия — Россия: смотреть онлайн, прямая трансляция, по какому каналу покажут

Сегодня, 14 ноября, сборная Хорватии примет на своём поле национальную команду России. Матч заключительного 10-го тура группового этапа квалификации на чемпионат мира – 2022 состоится на стадионе «Полюд» в Сплите. Начало игры — в 17:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Хорватия – Россия. В прямом эфире игру покажет Первый канал.

На матче будет работать нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. В роли ассистентов выступят Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери – Деннис Хиглер. За VAR будут отвечать Пол ван Букель и его ассистент Клай Руперти.

Напомним, после девяти туров отбора на ЧМ сборная России занимает первое место в группе H, набрав 22 очка. На втором месте в турнирной таблице группы располагается Хорватия (20). В очной встрече сборные разыграют между собой прямую путёвку на ЧМ, которую получит победитель группы.

Отрывок предматчевой пресс-конференции Валерия Карпина