Хорватия — Россия: смотреть онлайн, прямая трансляция, по какому каналу покажут

Сегодня, 14 ноября, сборная Хорватии примет на своём поле национальную команду России. Матч заключительного 10-го тура группового этапа квалификации на чемпионат мира – 2022 состоится на стадионе «Полюд» в Сплите. Начало игры — в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Хорватия – Россия. В прямом эфире игру покажет Первый канал.
На матче будет работать нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. В роли ассистентов выступят Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери – Деннис Хиглер. За VAR будут отвечать Пол ван Букель и его ассистент Клай Руперти.
Напомним, после девяти туров отбора на ЧМ сборная России занимает первое место в группе H, набрав 22 очка. На втором месте в турнирной таблице группы располагается Хорватия (20). В очной встрече сборные разыграют между собой прямую путёвку на ЧМ, которую получит победитель группы.
Отрывок предматчевой пресс-конференции Валерия Карпина
- 14 ноября 2021
-
15:33
-
15:32
-
15:29
-
15:25
-
15:24
-
15:07
-
15:03
-
15:00
-
14:59
-
14:49
-
14:46
-
14:39
-
14:19
-
14:18
-
14:04
-
14:00
-
13:51
-
13:33
-
13:27
-
13:11
-
13:03
-
12:45
-
12:25
-
12:17
-
12:00
-
11:46
-
11:41
-
11:31
-
11:13
-
10:56
-
10:54
-
10:29
-
10:21
-
10:14
-
09:58