Хорватия — Россия: прямая трансляция матча на Первом канале

В матче заключительного 10-го тура групповой стадии отборочного турнира на ЧМ-2022 сборная Хорватии встретится с национальной командой России. Игра состоится сегодня, 14 ноября, на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Стартовый свисток арбитра — в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия – Россия. В прямом эфире игру можно посмотреть на Первом канале.
Матч обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогать ему будут ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери – Деннис Хиглер. За VAR будут отвечать Пол ван Бёкель и его помощник Клей Руперти.
Напомним, перед решающим матчем сборная России занимает первое место в группе H, набрав 22 очка в девяти турах. Хорватия (20) – на втором месте в турнирной таблице группы. В личном противостоянии команды разыграют между собой прямую путёвку на чемпионат мира.
Отрывок предматчевой пресс-конференции Валерия Карпина
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