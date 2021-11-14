Сборная Беларуси повторила антирекорд по количеству проигранных официальных матчей подряд

В Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити» завершился матч 9-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года. В группе E сборная Уэльса принимала команду Беларуси. Матч закончился со счётом 5:1 в пользу хозяев.



Это поражение стало восьмым для белорусской национальной команды. Семь из них сборная Беларуси потерпела в официальных матчах, что является антирекордом для команды за последние 23 года. Последний раз сборная Беларуси одерживала победу в матче с командой Эстонии (4:2), который состоялся 27 марта.



Также сборная Беларуси повторила худшую серию в истории, проиграв восемь раз подряд. Аналогичный результат национальная команда продемонстрировала в 1997 году. Тогда подопечные Михаила Вергеенко проиграли в шести матчах отборочного турнира ЧМ-1998 и дважды уступили в товарищеских встречах.

Новость по теме Дубль Рэмси помог Уэльсу разгромить Беларусь