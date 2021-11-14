Сегодня, 14 ноября, состоится матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Хорватия — Россия. Встреча пройдёт на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Хорватия — Россия.
Напомним, сборной России достаточно ничьей в этой встрече, чтобы выйти в финальную часть чемпионата мира из группы Н с первого места. Если подопечные Валерия Карпина проиграют Хорватии, то завершат отборочный турнир на втором месте в группе и попадут в зону стыковых матчей.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: выйдет ли сборная России на ЧМ-2022?
Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.
Чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции.
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