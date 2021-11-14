Шафарич: в Сплите вас ждёт адская атмосфера. Хорватия — фаворит

Бывший полузащитник сборной Хорватии Никола Шафарич поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора ЧМ-2022 с национальной командой России.
«Конечно, я ожидаю, что Хорватия выиграет на глазах у домашней публики! В Сплите вас ждёт адская атмосфера с первой и до последней минуты. Что касается сборной России, я бы никого особо не выделял, но у вас очень хорошая команда, и это ваше главное достоинство. Однако Хорватия — фаворит, и я надеюсь, что мы победим и займём первое место.
Миранчук и Головин? Они оба очень качественные игроки и потенциальная опасность для нас.
Карпин меняет капитана в каждом матче? Это оказалось для него хорошим вариантом, поэтому следует уважать это решение. Безусловно, есть что-то в том, что каждый берёт на себя большую часть ответственности», — приводит слова Шафарича Inoprosport.
Напомним, в матче заключительного 10-го тура групповой стадии отборочного турнира на ЧМ-2022 сборная Хорватии встретится с национальной командой России. Игра состоится сегодня, 14 ноября, на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Стартовый свисток арбитра — в 17:00 мск.
Подготовка сборной Хорватии к матчу с Россией
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