Шафарич: в Сплите вас ждёт адская атмосфера. Хорватия — фаворит

Бывший полузащитник сборной Хорватии Никола Шафарич поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора ЧМ-2022 с национальной командой России.

«Конечно, я ожидаю, что Хорватия выиграет на глазах у домашней публики! В Сплите вас ждёт адская атмосфера с первой и до последней минуты. Что касается сборной России, я бы никого особо не выделял, но у вас очень хорошая команда, и это ваше главное достоинство. Однако Хорватия — фаворит, и я надеюсь, что мы победим и займём первое место.

Миранчук и Головин? Они оба очень качественные игроки и потенциальная опасность для нас.

Карпин меняет капитана в каждом матче? Это оказалось для него хорошим вариантом, поэтому следует уважать это решение. Безусловно, есть что-то в том, что каждый берёт на себя большую часть ответственности», — приводит слова Шафарича Inoprosport.

Напомним, в матче заключительного 10-го тура групповой стадии отборочного турнира на ЧМ-2022 сборная Хорватии встретится с национальной командой России. Игра состоится сегодня, 14 ноября, на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Стартовый свисток арбитра — в 17:00 мск.

Подготовка сборной Хорватии к матчу с Россией