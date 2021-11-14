Кафу: Неймар техничнее Месси и Роналду

Бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Кафу поделился мнением о бразильском нападающем «Пари Сен-Жермен» Неймаре.



«Неймар техничнее Месси и Роналду, но он должен взять на себя ответственность лидера. Нужно посвятить себя футболу на 100%. Я не лучше Неймара, но я был лучше других правых защитников, потому что посвятил себя работе. Неймар должен стать капитаном», — приводит слова Кафу Marca.



Напомним, Неймар выступает за «Пари Сен-Жермен» с 2017 года. В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в 8 матчах французской Лиги 1, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. С 2010 года Неймар вызывается в национальную команду Бразилии. В составе национальной команды Неймар — олимпийский чемпион (2016) и обладатель Кубка конфедераций (2013).