Григорян — о словах Прудникова: в таких высказываниях и заключён весь его интеллект

Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян отреагировал на слова экс-игрока махачкалинского клуба Александра Прудникова, который ранее заявил, что наставник просил руководство убрать его из команды.



«Вся карьера Прудникова свелась к тому, что практически все тренеры виноваты, — а он д'Артаньян. Он своей карьерой всё «доказал». Но у меня остался приятный осадок от работы с ним. У нас была феноменальная история в матче с «Оренбургом». Ему можно было выйти на поле только в том случае, если он заплатит штраф. Я выпустил его на замену, Александр забил гол. «Оренбургу» именно этих очков и не хватило, чтобы остаться в Премьер-Лиге. Прудников умолчал один факт: руководство категорически запретило мне его выпускать. Как он и обещал мне — он похоронил «Оренбург». После игры президент клуба сказал мне: «Ты рискнул — штраф мы заплатим». Хочу оставить только одно воспоминание о нём — его гол помог сохранить мне как тренеру прописку в высшем дивизионе.



Перехожу на личности только со слабыми? А он сам что, слабый, что ли? В таких высказываниях и заключён весь его интеллект. Каким бы он отмороженным ни был — он сильная личность. А Шамиль Асильдаров — сильнейшая. Не помню ситуации, чтобы я с ним не ладил. Разве в понимании Прудникова они не танки? Глупо обращать внимание на содержание речей Прудникова. Он как балаболил, так и балаболит», — приводит слова Григоряна «Спорт-экспресс».