Тарасова: для чего сборной России выходить на чемпионат мира? У нас в стране нет футбола

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила мнение, что в России нет футбола, а также отметила, что в возможном выходе сборной России на чемпионат мира 2022 года нет смысла.



«Я считаю, что у нас нет футбола, тут говорить не о чем. А вы считаете, что есть? Я всё понимаю, но для чего выходить на чемпионат мира? Как они могут себя показать? Последнее место занять? У нас в стране нет футбола», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».



Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Хорватия — Россия состоится сегодня, 14 ноября, на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Хорватия — Россия.

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