Гарет Бэйл: мне нужно обрести игровой ритм, а это совсем не просто

Вингер мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл после матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Беларуси (5:1) рассказал о своём самочувствии. Эта встреча стала для валлийского футболиста 100-й в составе сборной.



«Я чувствовал себя хорошо. Мне нужно обрести игровой ритм, а это совсем не просто. 45 минут было достаточно для меня в этой встрече, всё было под контролем. Так было запланировано. Я рад вернуться. Пришлось пройти трудный путь, чтобы вернуться после травмы, но оно того стоило», — приводит слова Бэйла BBC.



Сборная Уэльса ведёт борьбу с командой Чехии за 2-е место в турнирной таблице группы E. Команда, ставшая второй, сыграет в стыковых матчах за право попадания на чемпионат мира 2022 года.

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