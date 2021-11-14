Миколенко прокомментировал информацию об интересе со стороны «Дженоа»
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Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал информацию об интересе со стороны «Дженоа». Ранее клуб возглавил бывший наставник национальной команды Украины Андрей Шевченко.
«До меня слухи дошли, но все мои мысли связаны с тем, как лучше выступить за «Динамо» в чемпионате и еврокубках. Я очень рад за наставника, который был у нас на Евро, он легенда украинского футбола. Надеюсь, что он и дальше будет классным тренером.
Моё восстановление проходит хорошо, никаких осложнений нет после травмы. Надеюсь, что в ближайшем будущем буду в основной группе готовиться к «Черноморцу» и еврокубкам», — приводит слова Миколенко ua.tribuna.com со ссылкой на каналы «Футбол 1/Футбол 2».
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