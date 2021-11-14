Радимов: ничего страшного, если проиграем Хорватии. Будет шанс выйти на ЧМ через стыки

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия, который состоится сегодня, 14 ноября.



«В матче с Хорватией российской сборной надо играть в свою игру, при этом держать в уме, что нас устраивает ничья. Давайте не забывать, что ничего страшного, даже если мы проиграем, не случится. Игра с хорватами, конечно, решающая, но вполне возможно, что попадём на чемпионат мира через стыки. Но лучше без них, тем более столько раз обжигались на этой стадии.



На кону очень много, хочется выйти напрямую… Но если вдруг сегодня что-то пойдёт не так, то у нашей сборной ещё будет шанс попасть на чемпионат мира», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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