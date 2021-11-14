Фанаты сборной Хорватии разогреваются перед матчем с Россией. Видео

Сегодня, 14 ноября, состоится матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Хорватия — Россия. Встреча пройдёт на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Хорватия — Россия.



Болельщики хорватской национальной команды собираются на улицах Сплита, прыгают и поют песни. Предстоящая встреча важна для обеих сборных. Если сборная Хорватии сумеет обыграть Россию, она напрямую выйдет в финальную часть чемпионата мира 2022 года. Подопечным Валерия Карпина для достижения аналогичной цели будет достаточно ничьей.

Чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции.