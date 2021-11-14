Выиграй iPhone 13 и Apple Watch Series 7 в розыгрышах от «Чемпионата»

«Чемпионат» обновил раздел Lifestyle. С новым Lifestyle легко быть в теме — о wellness-трендах, новинках спортивной одежды и гаджетах читайте сразу на главной странице! А для большего удобства изучения контента и реализации фитнес-лайфхаков мы разыгрываем два суперприза! iPhone 13 в «Инстаграме» и Apple Watch Series 7 — в «Телеграме».

Розыгрыш iPhone 13 в «Инстаграме»

Розыгрыш Apple Watch Series 7 в «Телеграме»

С условиями участия в розыгрыше также можно ознакомиться в нашем «инстаграме». Более детальные правила проведения розыгрыша читайте по ссылке.

Напомним, Lifestyle — это сервис про здоровый образ жизни за пределами мотивационных плакатов, построенных на ограничениях. Lifestyle — для живых людей, с энергией, а порой и ленью, которая бьёт ключом.

В обновлённом разделе изменился дизайн главной страницы: благодаря удобной навигации всё самое важное и интересное в паре кликов мышкой. С новым Lifestyle легко быть в теме — о wellness-трендах, новинках спортивной одежды и гаджетах можно узнать из объединённых тематических карточек. Контент внутри них заверен экспертами из разных областей: экстремальный спорт, фитнес, физическое и ментальное здоровье. А совсем скоро мы представим сервисы, которые упростят жизнь всем, кто решил подружиться со своим организмом и хочет научиться его понимать.