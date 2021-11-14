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Клопп: выборы Трампа и Джонсона были действительно плохим знаком для мира

Клопп: выборы Трампа и Джонсона были действительно плохим знаком для мира
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о современной политике.

«Должен сказать, что выборы, на которых избрали Дональда Трампа и Бориса Джонсона, были действительно плохим знаком для мира. Мы заранее знали, что это не сработает, но всё же позволили этому случиться. Я не могу в это поверить. Один уже покинул свой пост, другой ещё борется. Это невероятно.

Почему мы позволяем таким людям, как Фараж и Джонсон, вести людей за собой в любом направлении? Очевидно, здравомыслящие люди не нужны и не используются. Но проблема в людях, за которых мы голосуем, или в системе, которая даёт нам возможность голосовать за таких людей», — приводит слова Клоппа Goal.com со ссылкой на подкаст Mid-Point.

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