Клопп: выборы Трампа и Джонсона были действительно плохим знаком для мира

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о современной политике.



«Должен сказать, что выборы, на которых избрали Дональда Трампа и Бориса Джонсона, были действительно плохим знаком для мира. Мы заранее знали, что это не сработает, но всё же позволили этому случиться. Я не могу в это поверить. Один уже покинул свой пост, другой ещё борется. Это невероятно.

Почему мы позволяем таким людям, как Фараж и Джонсон, вести людей за собой в любом направлении? Очевидно, здравомыслящие люди не нужны и не используются. Но проблема в людях, за которых мы голосуем, или в системе, которая даёт нам возможность голосовать за таких людей», — приводит слова Клоппа Goal.com со ссылкой на подкаст Mid-Point.