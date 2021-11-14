Появилось видео зрелищного прохода хорватских фанатов к стадиону перед матчем с Россией

Сегодня, 14 ноября, сборная России сыграет решающий матч группового этапа квалификации на чемпионат мира – 2022. Соперником команды Валерия Карпина станет сборная Хорватии. Игра состоится на стадионе «Полюд» в Сплите. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Появилось видео прохода болельщиков сборной Хорватии к стадиону перед матчем с Россией. Известно, что хорватские фанаты посвятили свой проход погибшим в битве при Вуковаре.
Проход хорватских фанатов на стадион перед матчем с Россией
Встречу Хорватии и России обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогать ему будут Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери – Деннис Хиглер. За VAR будут отвечать Пол ван Букель и его помощник Клай Руперти.
Напомним, сборная России занимает первое место в группе H, набрав 22 очка в девяти турах. Хорватия (20) – на втором месте в таблице. В очной встрече команды разыграют между собой прямую путёвку на чемпионат мира в Катар.
- 14 ноября 2021
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