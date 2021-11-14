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Габулов — о Сафонове: нужно довериться ему, чтобы он раскрылся, как Акинфеев в своё время

Габулов — о Сафонове: нужно довериться ему, чтобы он раскрылся, как Акинфеев в своё время
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Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказался по поводу выбора голкипера для национальной команды.

«Матвей Сафонов, несмотря на свой молодой возраст, очень хорошо себя зарекомендовал. Выбор тренерского штаба в его пользу абсолютно правильный. По своему потенциалу и вратарским качествам полностью соответствует требованиям первого номера сборной. Нужно смело довериться Матвею, чтобы он раскрылся, как в своё время доверились Акинфееву и это помогло ему раскрыться. Не нужно рассматривать какие-то другие кандидатуры на вратарскую линию. Сафонов сейчас в отличной форме», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, в матче заключительного 10-го тура групповой стадии отборочного турнира на ЧМ-2022 сборная Хорватии встретится с национальной командой России. Игра состоится сегодня, 14 ноября, на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Стартовый свисток арбитра — в 17:00 мск.

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