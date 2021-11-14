Хорватские фанаты посвятят перформанс в игре с Россией погибшим в сербско-хорватской войне

Болельщики сборной Хорватии подготовили перформанс на игру со сборной России. Выступление фанатов посвящено погибшим в битве за Вуковар в ходе сербско-хорватской войны.



Перед матчем хорватские болельщики прошли маршем по Сплиту с баннером, посвящённым этой битве. Дата окончания битвы – 18 ноября 1991 года. В ходе противостояния было убито более 800 хорватов и более 1000 сербов.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Хорватия — Россия состоится сегодня, 14 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Хорватия — Россия. Напомним, сборной России достаточно ничьей в этой встрече, чтобы выйти в финальную часть чемпионата мира из группы Н с первого места.