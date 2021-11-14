Российский фанат — о мерах безопасности в Хорватии: жесть полная

Болельщикам сборной России не дали погулять по Сплиту перед решающим матчем сборной в отборе на ЧМ-2022 с Хорватией. Об этом рассказал один из российских фанатов.

«Плохо, что полиция так охраняет российских фанатов. Погулять вообще не дали. Жесть полная. Если брать чемпионат мира, люди гуляли, пили: виски, колу, водку пили в метро. Здесь же мы сидели закрытые. Планы были погулять по центру, но ничего нельзя. Полный жесткач», — передаёт слова российского болельщика корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 14 ноября, сборная Хорватии примет на своём поле национальную команду России. Матч заключительного 10-го тура группового этапа квалификации на чемпионат мира – 2022 состоится на стадионе «Полюд» в Сплите. Начало игры — в 17:00 мск.

После девяти туров отбора на ЧМ сборная России занимает первое место в группе H, набрав 22 очка. На втором месте в турнирной таблице группы располагается Хорватия (20). В очной встрече сборные разыграют между собой прямую путёвку на ЧМ, которую получит победитель группы.