Фанаты сборной Хорватии устроили мощное шествие с файерами перед матчем с Россией. Фото

14 ноября в Сплите болельщики сборной Хорватии устроили масштабный проход перед решающим отборочным матчем группового этапа квалификации на ЧМ-2022 в Катаре между Хорватией и Россией. Шествие сопровождалось пиротехникой и флагами.

Известно, что хорватские фанаты посвятили свой проход погибшим в битве при Вуковаре.

Встречу Хорватии и России обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогать ему будут Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери – Деннис Хиглер. За VAR будут отвечать Пол ван Букель и его помощник Клай Руперти.

Матч Хорватия — Россия состоится сегодня на стадионе «Полюд» и начнётся в 17:00 по московскому времени. Напомним, сборная России занимает первое место в группе H, набрав 22 очка в девяти турах. Хорватия (20) – на втором месте в таблице. В очной встрече команды разыграют между собой прямую путёвку на чемпионат мира в Катар.

Лучшие кадры шествия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.