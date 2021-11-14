Фанаты сборной Хорватии устроили мощное шествие с файерами перед матчем с Россией. Фото

14 ноября в Сплите болельщики сборной Хорватии устроили масштабный проход перед решающим отборочным матчем группового этапа квалификации на ЧМ-2022 в Катаре между Хорватией и Россией. Шествие сопровождалось пиротехникой и флагами.
Известно, что хорватские фанаты посвятили свой проход погибшим в битве при Вуковаре.
Встречу Хорватии и России обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогать ему будут Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери – Деннис Хиглер. За VAR будут отвечать Пол ван Букель и его помощник Клай Руперти.
Матч Хорватия — Россия состоится сегодня на стадионе «Полюд» и начнётся в 17:00 по московскому времени. Напомним, сборная России занимает первое место в группе H, набрав 22 очка в девяти турах. Хорватия (20) – на втором месте в таблице. В очной встрече команды разыграют между собой прямую путёвку на чемпионат мира в Катар.
Лучшие кадры шествия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 14 ноября 2021
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