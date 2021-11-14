Хорватия — Россия: Смолов, Бакаев и Кудряшов сыграют с первых минут

Сборная России объявила стартовый состав на решающий матч групповой стадии отбора на чемпионат мира – 2022 с национальной командой Хорватии.
Стартовый состав сборной России: Сафонов, Караваев, Дивеев, Джикия, Кудряшов, Баринов, Фомин, Головин, Ионов, Смолов, Бакаев.
Запасные: Гильерме, Хайкин, Глебов, Чистяков, Сутормин, Круговой, Ерохин, Мостовой, Миранчук, Зобнин, Заболотный, Сергеев.
Напомним, сегодня, 14 ноября, сборная Хорватии примет на своём поле национальную команду России. Матч заключительного 10-го тура квалификации на ЧМ-2022 состоится на стадионе «Полюд» в Сплите. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. На матче будет работать нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Хорватия – Россия.
После девяти туров отбора на ЧМ сборная России занимает первое место в группе H, набрав 22 очка. На втором месте в турнирной таблице группы располагается Хорватия (20). В очной встрече сборные разыграют между собой прямую путёвку на ЧМ, которую получит победитель группы.
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