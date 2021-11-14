Хорватия — Россия: Влашич и Ловрен попали в стартовый состав хорватов

Сборная Хорватии объявила стартовый состав на решающий матч групповой стадии отбора на чемпионат мира – 2022 с национальной командой России.
Стартовый состав сборной Хорватии: Грбич, Соса, Гвардиол, Ловрен, Юранович, Брозович, Модрич, Пашалич, Перишич, Влашич, Крамарич.
Запасные: Ливакович, Слуга, Станишин, Баришич, Чалета-Цар, Брекало, Майер, Ливая, Якич, Петкович, Оршич, Вида.
Сегодня, 14 ноября, в матче заключительного 10-го тура групповой стадии отбора на чемпионат мира – 2022 сборная Хорватии встретится с национальной командой России. Игра состоится на стадионе «Полюд» в Сплите. Начало матча — в 17:00 мск. Встречу обслужит нидерландская бригада арбитров, которую возглавит Данни Маккели.
Напомним, сборная России занимает первое место в группе H, набрав 22 очка за 9 матчей. Ближайшим преследователем россиян является именно Хорватия (20). Команды разыграют между собой прямую путёвку на ЧМ, которую получит победитель группы.
Проход хорватских фанатов на стадион перед матчем с Россией
Самый горячий контент о матче сборных Хорватии и России — в нашем «телеграме». Подписывайтесь
- 14 ноября 2021
-
17:04
-
17:00
-
16:44
-
16:37
-
16:27
-
16:24
-
16:19
-
16:16
-
16:10
-
16:00
-
15:47
-
15:46
-
15:33
-
15:32
-
15:29
-
15:25
-
15:24
-
15:07
-
15:03
-
15:00
-
14:59
-
14:49
-
14:46
-
14:39
-
14:19
-
14:18
-
14:04
-
14:00
-
13:51
-
13:33
-
13:27
-
13:11
-
13:03
-
12:45
-
12:25