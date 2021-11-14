Хорватия — Россия: Влашич и Ловрен попали в стартовый состав хорватов

Сборная Хорватии объявила стартовый состав на решающий матч групповой стадии отбора на чемпионат мира – 2022 с национальной командой России.

Стартовый состав сборной Хорватии: Грбич, Соса, Гвардиол, Ловрен, Юранович, Брозович, Модрич, Пашалич, Перишич, Влашич, Крамарич.

Запасные: Ливакович, Слуга, Станишин, Баришич, Чалета-Цар, Брекало, Майер, Ливая, Якич, Петкович, Оршич, Вида.

Сегодня, 14 ноября, в матче заключительного 10-го тура групповой стадии отбора на чемпионат мира – 2022 сборная Хорватии встретится с национальной командой России. Игра состоится на стадионе «Полюд» в Сплите. Начало матча — в 17:00 мск. Встречу обслужит нидерландская бригада арбитров, которую возглавит Данни Маккели.

Напомним, сборная России занимает первое место в группе H, набрав 22 очка за 9 матчей. Ближайшим преследователем россиян является именно Хорватия (20). Команды разыграют между собой прямую путёвку на ЧМ, которую получит победитель группы.

Проход хорватских фанатов на стадион перед матчем с Россией

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