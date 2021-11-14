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Роналду поддерживает вариант назначения Зидана в «Манчестер Юнайтед»

Роналду поддерживает вариант назначения Зидана в «Манчестер Юнайтед»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поддерживает возможное назначение Зинедина Зидана на пост главного тренера «красных дьяволов». Португалец уже обсудил этот вариант с руководством клуба и одобрил инициативу назначения французского специалиста, информирует Manchester Evening News.

Напомним, Роналду играл под руководством Зидана в составе мадридского «Реала». Во времена их совместной работы «Королевский клуб» завоевал три Лиги чемпионов подряд.

Ранее сегодня стало известно, что руководство «МЮ» видит в Зидане идеальную замену для Уле-Гуннара Сульшера, под руководством которого команда демонстрирует нестабильные результаты. «Красные дьяволы» уверены, что наличие в составе экс-игроков «Реала» Криштиану Роналду и Рафаэля Варана повысит желание Зидана поработать в Манчестере.

Видеообзор матча 11-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»:

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