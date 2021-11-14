Болельщик сборной России рассказал о беседе с сотрудником полиции Хорватии накануне матча

Болельщик сборной России Сергей рассказал, как пообщался с сотрудником хорватской полиции в Сплите в преддверии матча отбора ЧМ-2022 с Хорватией.
«Мы ехали до стадиона на такси, по городу ещё пока не гуляли. Мы прилетели, к полуночи заселились в отель и к нам пришёл сотрудник отеля с полицейским. Сотрудник отеля сказал, что нужно побеседовать, нас угостили кофе и вином. Нас спрашивали: планируем ли мы гулять, как пойдём на стадион, понимаем ли мы, что нельзя носить атрибутику. Поговорили вежливо, попросили не переживать, что в городе много полиции.
Нас обманули с тестами, берут деньги и ничего не делают. Говорили, что будут менять «Спутник» или ПЦР-тест на европейский сертификат. Этого не происходит. Сегодня принимают только тест», — сказал Сергей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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- 14 ноября 2021
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