Чорлука поприветствовал игроков сборной России

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, ныне работающий в тренерском штабе сборной Хорватии, пообщался с игроками сборной России перед матчем отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.



Чорлука встретился с российскими футболистами на поле, поприветствовал их, а затем они некоторое время поговорили.

Видео доступно в «твиттере» сборной России.

Напомним, сегодня, 14 ноября, сборная Хорватии примет на своём поле национальную команду России. Матч заключительного 10-го тура квалификации на ЧМ-2022 состоится на стадионе «Полюд» в Сплите. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Хорватия – Россия.



Предстоящая встреча важна для обеих сборных. Если сборная Хорватии сумеет обыграть Россию, она напрямую выйдет в финальную часть чемпионата мира 2022 года. Подопечным Валерия Карпина для достижения аналогичной цели будет достаточно ничьей.

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Проход хорватских фанатов на стадион перед матчем с Россией:

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