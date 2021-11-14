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Журналист Ди Марцио: очень хотел бы увидеть Кварацхелию в «Наполи»

Журналист Ди Марцио: очень хотел бы увидеть Кварацхелию в «Наполи»
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Журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио в своей книге Grand Hotel Calciomercato поделился мнением о полузащитнике «Рубина» и сборной Грузии Хвиче Кварацхелии.

«Я бы очень хотел увидеть Кварацхелию в «Наполи». Ему 20 лет, он родился в Грузии и в настоящее время играет в казанском «Рубине». Он играет на позиции левого вингера. Хвича не испытывает давления и обладает ударом, который может понравиться публике.

Хвича знает, что нужно делать в больших матчах. Длинноногий, ростом 183 см, отлично владеет правой ногой, но ловок и с левой. Хорош в физическом плане, взрывной. Обладает отличным ускорением и способен менять темп. В плане техники он очень хорош, не боится идти в дриблинг и играть обеими ногами», — приводит текст книги Ди Марцио AreaNapoli.

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