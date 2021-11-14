Валерий Карпин высказался перед решающим матчем России с Хорватией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем матче заключительного 10-го тура отбора на ЧМ-2022 с национальной командой Хорватии. Игра состоится сегодня, 14 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

«Страшные хорватские болельщики идут на стадион? Я эти видео не смотрел. Не знаю, смотрел ли кто-то из футболистов. Мы уже не первый год в футболе, и многие недавно играли в составе «Локомотива» против «Галатасарая». Они говорят, что там была атмосфера примерно такая же. Не думаю, что для кого-то это станет неожиданностью.

Понятно, что те, кто сыграл 90 минут с Кипром, менее восстановлены. Кто сыграл примерно по 60 — Дивеев, Фомин, Смолов — никаких проблем с восстановлением не имели. И есть много игроков, которые не участвовали в матче с Кипром, готовясь к Хорватии. Поэтому думаю, что неправильно говорить про какое-то недовосстановление.

Будет ли вновь от нас мощный прессинг в первые 20 минут? Хотелось бы, чтобы это было не 20 минут, а все 90. Другое дело — как получится или не получится. Зависит от двух команд. Сможем играть первые 20 минут, как с хорватами в Москве, — дай бог. Но хорваты хотят того же. Посмотрим в игре», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

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