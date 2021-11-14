Журова — о матче сборной России: отличный шанс вернуть должок хорватам за 2018 год

Депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова высказалась о предстоящем матче сборной России в рамках заключительного 10-го тура отбора на ЧМ-2022 с национальной командой Хорватии. Игра состоится сегодня, 14 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.
«Нашу команду ждёт очень сложный матч. Я бы даже назвала этот матч битвой или сражением. На кону стоит многое, речь идёт о путёвке на чемпионат мира. Судьба дала нашей сборной отличный шанс вернуть должок хорватам за 2018 год. Тогда было очень обидно проигрывать, это ведь был домашний чемпионат мира!
Сборная Хорватии — зубастый соперник. В матче с ними нужно использовать каждую возможность забить. Желаю нашим парням удачи, пускай у них всё получится. Мы в них верим и ждём победы, ну или хотя бы ничейного результата, нас это устроит», — цитирует Журову «Спорт-экспресс».
Проход хорватских фанатов на стадион перед матчем с Россией:
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- 14 ноября 2021
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