Журова — о матче сборной России: отличный шанс вернуть должок хорватам за 2018 год

Депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова высказалась о предстоящем матче сборной России в рамках заключительного 10-го тура отбора на ЧМ-2022 с национальной командой Хорватии. Игра состоится сегодня, 14 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.



«Нашу команду ждёт очень сложный матч. Я бы даже назвала этот матч битвой или сражением. На кону стоит многое, речь идёт о путёвке на чемпионат мира. Судьба дала нашей сборной отличный шанс вернуть должок хорватам за 2018 год. Тогда было очень обидно проигрывать, это ведь был домашний чемпионат мира!



Сборная Хорватии — зубастый соперник. В матче с ними нужно использовать каждую возможность забить. Желаю нашим парням удачи, пускай у них всё получится. Мы в них верим и ждём победы, ну или хотя бы ничейного результата, нас это устроит», — цитирует Журову «Спорт-экспресс».

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