Сборная России в первом тайме матча с Хорватией ни разу не ударила по воротам

Сборная России в первом тайме матча отборочного турнира ЧМ-2022 с национальной командой Хорватии ни разу не ударила по воротам.

Хорватская команда нанесла девять ударов по воротам россиян, из них три — в створ. Владение мячом — 69 на 31 в пользу сборной Хорватии.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия – Россия.



Матч обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогают ему ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери – Деннис Хиглер. За VAR отвечают Пол ван Бёкель и его помощник Клей Руперти.



Напомним, после девяти матчей сборная России занимает первое место в группе H, набрав 22 очка. Хорватия (20) – на втором месте в турнирной таблице группы. В личном противостоянии команды разыгрывают между собой прямую путёвку на чемпионат мира.

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