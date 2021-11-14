Бускетс — о возвращении Алвеса в «Барселону»: это радость, он многое даст раздевалке

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о возвращении защитника Дани Алвеса в каталонский клуб.
«Это радость. Мы знаем, какой Дани игрок, знаем, какой он профессионал, и осознаём то, чего он добился в клубах и в сборной. Алвес многое привнесёт нам в раздевалку благодаря своему характеру, менталитету победителя и лидерству.
Будем надеяться, что все пойдёт хорошо. Я с нетерпением жду возможности снова оказаться с ним в одной раздевалке», — цитирует Бускетса ESPN.
Напомним, 12 ноября пресс-служба сине-гранатовых объявила о переходе в команду 38-летнего бразильского защитника Дани Алвеса. Футболист перешёл в стан каталонцев на правах свободного агента.
В сентябре Алвес покинул бразильский «Сан-Паулу». Сам бразилец неоднократно говорил, что готов помочь «Барселоне». Алвес выступал за каталонцев с 2008 по 2016 год.
- 14 ноября 2021
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