Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бускетс — о возвращении Алвеса в «Барселону»: это радость, он многое даст раздевалке

Бускетс — о возвращении Алвеса в «Барселону»: это радость, он многое даст раздевалке
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о возвращении защитника Дани Алвеса в каталонский клуб.

«Это радость. Мы знаем, какой Дани игрок, знаем, какой он профессионал, и осознаём то, чего он добился в клубах и в сборной. Алвес многое привнесёт нам в раздевалку благодаря своему характеру, менталитету победителя и лидерству.

Будем надеяться, что все пойдёт хорошо. Я с нетерпением жду возможности снова оказаться с ним в одной раздевалке», — цитирует Бускетса ESPN.

Напомним, 12 ноября пресс-служба сине-гранатовых объявила о переходе в команду 38-летнего бразильского защитника Дани Алвеса. Футболист перешёл в стан каталонцев на правах свободного агента.

В сентябре Алвес покинул бразильский «Сан-Паулу». Сам бразилец неоднократно говорил, что готов помочь «Барселоне». Алвес выступал за каталонцев с 2008 по 2016 год.

Новость по теме
Кафу: Дани Алвес лучше меня, его опыт многое даст «Барселоне»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021