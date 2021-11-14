Ракитичу вручили памятную футболку, он завершил карьеру в национальной команде

Перед матчем квалификации чемпионата мира 2022 года Хорватия — Россия, который начался в 17:00 мск в Сплите, полузащитнику хозяев Ивану Ракитичу вручили памятную футболку. После Евро-2020 Ракитич объявил, что завершил карьеру в национальной команде.



Ракитич провёл за сборную Хорватии 106 матчей и забил 15 мячей. Больше него за сборную матчей провели лишь три футболиста — Дарио Срна, Лука Модрич и Стипе Плетикоса.

Фото: «Чемпионат»

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия – Россия.



Матч обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогают ему ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери – Деннис Хиглер. За VAR отвечают Пол ван Бёкель и его помощник Клей Руперти.



Напомним, перед решающим матчем сборная России занимает первое место в группе H, набрав 22 очка в девяти турах. Хорватия (20) – на втором месте в турнирной таблице группы. В личном противостоянии команды разыграют между собой прямую путёвку на чемпионат мира.