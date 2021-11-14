Пулишич потроллил Очоа после победного гола в ворота сборной Мексики

Полузащитник сборной США и «Челси» Кристиан Пулишич потроллил голкипера сборной Мексики Гильермо Очоа после победного гола в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года (2:0).
На 74-й минуте Пулишич забил гол, открыв счёт, и показал футболку с надписью «Человек в зеркале». Перед матчем Очоа заявил, что сборная Мексики — то зеркало, в котором команда США хочет видеть себя. «Они хотят копировать нас», — сказал вратарь.
В беседе с журналистами после матча Пулишич не стал отрицать, что его жест был ответом на комментарий мексиканского футболиста. «Думаю, вы, ребята, понимаете, в чём дело. Последние пару раз мы играли с ними, они понимают, кто мы такие, и мы понимаем, кто они. Всё это создаёт серьёзное противостояние», — приводит его слова Goal.
- 14 ноября 2021
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