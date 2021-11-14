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Экс-тренер «Барселоны» Рональд Куман может возглавить «Рейнджерс»

Экс-тренер «Барселоны» Рональд Куман может возглавить «Рейнджерс»
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Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман может возглавить шотландский «Рейнджерс», сообщает Fichajes.net.

По информации источника, нидерландский специалист является фаворитом на пост нового наставника шотландского клуба. Помимо Кумана, в списке претендентов находятся Джон Терри, входящий в тренерский штаб «Астон Виллы», и Джованни ван Бронкхорст, ранее работавший в китайском «Гуанчжоу Фули».

Напомним, 11 ноября Стивен Джеррард ушёл из «Рейнджерс» и возглавил бирмингемскую «Астон Виллу».

Бывший наставник «Барселоны» Рональд Куман был отправлен в отставку после поражения в матче 11-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано» (0:1).

После 13 сыгранных туров в шотландской Премьер-лиге «Рейнджерс» занимает 1-е место в турнирной таблице с 30 очками в активе.

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