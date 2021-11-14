Экс-тренер «Барселоны» Рональд Куман может возглавить «Рейнджерс»

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман может возглавить шотландский «Рейнджерс», сообщает Fichajes.net.
По информации источника, нидерландский специалист является фаворитом на пост нового наставника шотландского клуба. Помимо Кумана, в списке претендентов находятся Джон Терри, входящий в тренерский штаб «Астон Виллы», и Джованни ван Бронкхорст, ранее работавший в китайском «Гуанчжоу Фули».
Напомним, 11 ноября Стивен Джеррард ушёл из «Рейнджерс» и возглавил бирмингемскую «Астон Виллу».
Бывший наставник «Барселоны» Рональд Куман был отправлен в отставку после поражения в матче 11-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано» (0:1).
После 13 сыгранных туров в шотландской Премьер-лиге «Рейнджерс» занимает 1-е место в турнирной таблице с 30 очками в активе.
- 14 ноября 2021
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