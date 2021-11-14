Губерниев: лужи Хорватии за нас! Вперёд, сыны Карпина!

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о матче сборной России в рамках заключительного 10-го тура отбора на ЧМ-2022 с национальной командой Хорватии.



«Держаться, ребята! Ватерполисты вы наши! Лужи Хорватии за нас! Вперёд, сыны Карпина!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия – Россия.



Матч обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогают ему ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери – Деннис Хиглер. За VAR отвечают Пол ван Бёкель и его помощник Клей Руперти.



Напомним, перед решающим матчем сборная России занимает первое место в группе H, набрав 22 очка в девяти турах. Хорватия (20) – на втором месте в турнирной таблице группы. В личном противостоянии команды разыграют между собой прямую путёвку на чемпионат мира.

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