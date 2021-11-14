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Хорватия — Россия: Кудряшов забил в свои ворота

Хорватия — Россия: Кудряшов забил в свои ворота
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Защитник сборной России Фёдор Кудряшов забил в свои ворота в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией.

На 81-й минуте Борна Соса подключился к атаке по левому флангу и навесил во вратарскую — Кудряшов неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия – Россия.

Матч обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогают ему ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери – Деннис Хиглер. За VAR отвечают Пол ван Бёкель и его помощник Клей Руперти.

Напомним, после девяти матчей сборная России занимает первое место в группе H, набрав 22 очка. Хорватия (20) – на втором месте в турнирной таблице группы. В личном противостоянии команды разыгрывают между собой прямую путёвку на чемпионат мира.

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